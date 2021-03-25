В Италии нашли 29 млн доз вакцины AstraZeneca на складе: в компании прокомментировали

В Италии на складе завода Catalent Anagni местные власти обнаружили 29 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Они были найдены в ходе расследования, инициированного Европейской комиссией.

Их могли привезти в страну с завода компании в Нидерландах, пишет итальянское издание La Stampa. По данным газеты, полученным от источников в Евросоюзе, эти дозы вакцины якобы должны были экспортировать в Великобританию, однако вывоз препарата за пределы ЕС был ограничен.

В AstraZeneca отреагировали на находку и отметили, что экспорт их вакцины был запланирован только в страны, предусмотренные планом COVAX, для которого зарезервировали 13 млн доз. Остальные 16 млн будут доставлены в страны Европы после прохождения контроля качества.

"Неправильно называть это запасом вакцин. Процесс производства вакцин является очень сложным и трудоемким. В частности, дозы вакцины должны ждать проверки контроля качества после заполнения флаконов", – сообщили в компании.

Напомним, что Еврокомиссия намерена запретить вывоз в третьи страны доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая производится на территории Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL: