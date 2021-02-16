В Италии началось мощное извержение вулкана Этна. Зрелищные фото и видео

На восточном побережье Сицилии (Италия) во вторник, 16 февраля, начал извергаться Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе.

Повышение взрывной активности зафиксировали с 16:10 по местному времени, сообщает агентство ANSA. Расположенные неподалеку деревни засыпало несколькими сантиметрами пепла (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным сайта Volcano Discovery, вулканический пепел поднялся на высоту более 10 км и начал двигаться в южном направлении от Этны.

Из-за извержения Этны аэропорт Катании временно приостановил работу, отменены вылеты и посадки самолетов. Это связано с тем, что из-за столба дыма и пепла, исходящих из кратера вулкана, а также в условиях темноты невозможно гарантировать безопасность полетов.

По мнению итальянских вулканологов, на данный момент извержение не является опасным для жителей близлежащих городов.

YouTube-канал "Local Team" вел трансляцию извержения в прямом эфире:

Напомним, 19 января вулкан Этна начал неожиданно извергаться. Это сопровождалось мощными выбросами дыма, толчками почвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на острове Ява в Индонезии началось извержение самого активного в стране действующего вулкана Мерапи, что в переводе означает "Гора огня".