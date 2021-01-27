В Индонезии "проснулся" самый активный вулкан страны. Фото и видео извержения "Горы огня"

На острове Ява в Индонезии началось извержение самого активного в стране действующего вулкана Мерапи, что в переводе означает "Гора огня".

Как пишет The Guardian, река огненной лавы на его склонах достигла длины почти в 3 тыс. метров. По сообщению местных властей, было эвакуировано более 150 человек, в основном это пожилые люди, жившие в пределах пяти километров от кратера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На острове объявлен второй, "оранжевый", уровень опасности, представители власти попросили жителей держаться подальше от опасной зоны вокруг кратера: не подходить к Мерапи ближе чем на 5 км.

В ноябре минувшего года из-за опасности извержения вулкана здесь уже эвакуировали почти 2 тыс. человек, живших на горе в районах Магеланг и Слеман, однако большинство из них с тех пор вернулись на привычное место жительства, пишут журналисты.

Напомним, что Мерапи имеет высоту 2968 метров и является самым активным из десятков индонезийских вулканов на густонаселенном острове Ява. В последнее время неоднократно извергался. Во время его последнего крупного извержения в 2010 году погибло 347 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на острове Сицилия (Италия) в ночь на 19 января неожиданно стал извергаться вулкан Этна. Он является крупнейшим действующим и самым активным вулканом Европы.

Первые два потока лавы потекли в восточном (к необитаемой долине Валле-дель-Бове) и в северном направлениях. Это сопровождалось мощными выбросами дыма, толчками почвы. Огромное облако пепла поднялось на высоту около 4 км и накрыло территории в южном направлении от вулкана. Пепел достиг близлежащих городов.