В Италии мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в квартире: полиции пришлось подорвать двери, есть погибшие

В Италии 50-летний мужчина утром в воскресенье, 18 августа, открыл стрельбу и забаррикадировался в доме в коммуне Сан-Кандидо провинции Южный Тироль (Больцано). Он застрелил женщину и, предварительно еще одного человека, после чего выстрелил в себя. После ранения в горло стрелок находится в очень тяжелом состоянии.

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Как сообщают итальянские СМИ, в Сан-Кандидо была начата масштабная операция, на место прибыли спецназ, скорые и спасатели. По данным агентства ANSA, стрелком оказался местный житель по имени Эвальд Кюбахер. Чтобы проникнуть в его дом, силовикам пришлось подорвать входную дверь.

Жителям района было сделано предупреждение по радио о том, чтобы они не покидали свои дома.

Погибшая – Вальтрауд Джуд, соседка, которую, вероятно, убили на лестнице после того, как она вмешалась, услышав шум из квартиры Кюбахера на улице Сан-Корбиниано.

Кроме того, в квартире стрелка было найдено безжизненное тело его отца Германа, который нуждался в уходе, передает агентство.

По данным СМИ, мужчина открыл огонь, воспользовавшись ружьем своего отца, бывшего егеря на пенсии.

Он также стрелял по спасателям и полицейским, прибывшим на место.

Власти призвали жителей оставаться в домах, на место прибыли спецназ и скорые.

Мужчина, открывший огонь по полицейским, затем укрылся в доме и направил оружие на себя, серьезно повредив себе горло. Он находится в очень тяжелом состоянии.

Экспертиза должна установить тип оружия, которым пользовался мужчина.

Позже днем 18 августа власти объявили, что полицейская операция завершилась и для жителей Сан-Кандидо больше нет опасности.

Как писал OBOZ.UA, в Корюковском районе Черниговщины мужчина во время ссоры убил односельчанина, дважды выстрелив из охотничьего ружья. О звуках выстрелов убийстве в полицию сообщила соседка.

А в Великобритании в конце июля мужчина устроил резню в детском летнем клубе. Двое детей были убиты и еще девять человек получили ранения.

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