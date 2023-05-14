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В Италии арестовали мужчину за зверское изнасилование 25-летней украинки

Екатерина Белоброва
Мир
1 минута
6,1 т.
В Италии арестовали мужчину за зверское изнасилование 25-летней украинки

В Генуе на северо-западе Италии полицейские задержали 31-летнего жителя, который подозревается в жестоком надругательстве над 25-летней украинкой. Предварительно 8 марта мужчина познакомился с ней в ночном клубе, затем заманил к себе домой, избил и принудил к сексу. 

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Как сообщает Primocanale, итальянец несколько раз ударил девушку головой о стену. Согласно показаниям потерпевшей, до  экзекуции он принимал наркотические вещества и был чрезвычайно агрессивен. 

"В результате преступных действий подозреваемого, у украинки произошло кровоизлияние в мозг, а также были переломаны кости над глазницами. Она была госпитализирована и в течение 60 дней врачи боролись за ее жизнь", – указали журналисты.

Когда девушка пришла в себя, она дала полицейским показания. Теперь ее обидчик предстанет перед судом. 

Как сообщал OBOZREVATEL, в Варшаве возбуждено уголовное дело против водителя такси, который заподозрен в сексуальном насилии над гражданкой Украины.  В ночь на 13 февраля девушка вызвала авто через сервис Bolt из гостиницы в центре столицы, а через некоторое время подала заявление в полицию.

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