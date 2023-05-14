В Италии арестовали мужчину за зверское изнасилование 25-летней украинки

В Генуе на северо-западе Италии полицейские задержали 31-летнего жителя, который подозревается в жестоком надругательстве над 25-летней украинкой. Предварительно 8 марта мужчина познакомился с ней в ночном клубе, затем заманил к себе домой, избил и принудил к сексу.

Видео дня

Как сообщает Primocanale, итальянец несколько раз ударил девушку головой о стену. Согласно показаниям потерпевшей, до экзекуции он принимал наркотические вещества и был чрезвычайно агрессивен.

"В результате преступных действий подозреваемого, у украинки произошло кровоизлияние в мозг, а также были переломаны кости над глазницами. Она была госпитализирована и в течение 60 дней врачи боролись за ее жизнь", – указали журналисты.

Когда девушка пришла в себя, она дала полицейским показания. Теперь ее обидчик предстанет перед судом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Варшаве возбуждено уголовное дело против водителя такси, который заподозрен в сексуальном насилии над гражданкой Украины. В ночь на 13 февраля девушка вызвала авто через сервис Bolt из гостиницы в центре столицы, а через некоторое время подала заявление в полицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!