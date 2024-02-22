В испанской Валенсии загорелась 14-этажка: страшные кадры

В испанской Валенсии 22 февраля большой пожар охватил 14-этажный жилой дом. В настоящее время здание в районе Кампанар полностью охвачено пламенем.

Как сообщают местные СМИ, огонь заметили на четвертом этаже. Из-за мощного ветра пожар быстро распространился на весь дом.

В местных экстренных службах заявили, что на место чрезвычайного происшествия отправили десять пожарных бригад. В настоящее время информации о пострадавших нет. Однако сообщается, что рядом с пожарными развернут мобильный госпиталь.

Ряд местных изданий сообщает, что внутри дома остаются люди, их крики доносятся изнутри здания. Однако никакой официальной информации на этот счет нет.

Муниципальные власти Валенсии рекомендовали жителям близлежащих домов покинуть свои здания из-за опасности распространения пожара. Чиновники называют это ЧП самым сильным за всю историю Валенсии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области во время ликвидации масштабного пожара погиб спасатель Виктор Диденко. Ему было всего 29 лет. Пожар произошел на одном из местных предприятий в Александрийском районе.

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