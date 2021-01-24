В Испании вспыхнул громкий скандал из-за 'VIP-вакцинации': топ-чиновник ушел в отставку. Детали

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Испании Мигель Анхель Вилларроя ушел в отставку после сообщений о том, что он вместе с другими топ-чиновниками получил первую прививку против COVID-19 вне очереди.

В своем заявлении об увольнении министру обороны Маргарите Роблес он отметил, что идет на такой шаг, чтобы "сохранить имидж ВС". Об этом информирует агентство Синьхуа.

"Всегда стремился служить примером для своих подчиненных и поступать правильно. И хотя я никогда не пытался воспользоваться неоправданными привилегиями, некоторые из моих решений наносят ущерб общественному имиджу Вооруженных сил", – признался Вилларроя.

Примечательно, что информация по поводу высокопоставленных военных, получивших прививку, несмотря на то, что они не принадлежат к группе высокого риска, была обнародована в пятницу, 22 января. Это побудило главу Минобороны Испании запросить отчет о происшествии. В военном ведомстве только начали расследование по этому факту, и фактически уже на следующий день лица, которых заподозрили в тайной вакцинации, были отстранены от должностей.

Как сообщал OBOZREVATEL: