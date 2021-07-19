В Испании в метро медику выбили глаз из-за замечания об отсутствии маски. Видео

В столице Испании Мадриде в метрополитене мужчина напал на медицинского работника и выбил ему глаз. Причиной стала просьба надеть защитную маску.

Как пишет издание El Confidencial, опубликовав соответствующее видео, инцидент произошел на станции Альто-дель-Ареналь, на линии 1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах видно, что ЧП произошло в присутствии многих людей. Они пытались отойти от места, где между мужчинам произошел конфликт. В какой-то момент один из оппонентов ударил другого по лицу. После этого мужчина отступил назад и сел на пол, прикрывая глаза руками.

Видео дня

Как пишет издание, удар пришелся медработнику прямо в глаз. Кроме того, оппонент пожелал ему смерти, а после направился к двери и вышел из вагона.

"Надеюсь, ты умрешь, козел", – сказал он.

Пострадавший, как уточняется, может остаться без работы, поскольку после инцидента лишился глаза. Источники журналистов в полиции сообщили, что, вероятно, удар был нанесен острым предметом.

Правоохранители начали расследование дела. В настоящее время, они пытаются найти местонахождение вероятного нападающего.

Отметим, что в общественном транспорте в Испании ношение маски является обязательным требованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в салоне самолета по направлению "Одесса-Анталия" один из пассажиров напрочь отказался надевать защитную маску. Сотрудникам аэропорта пришлось вывести его из салона.