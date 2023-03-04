В Испании разоблачили преступную группировку, которая обворовывала беженцев из Украины: в ней много россиян и украинцев

В Испании полиция разоблачила и задержала членов преступной группировки, грабившей украинских беженцев. Десять злоумышленников похитили у украинцев вещи на сумму свыше миллиона евро.

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В состав банды входили выходцы из России и Украины. Об этом сообщило испанское издание The Local.

В Испании правоохранители арестовали десять членов преступной группировки, грабившей дома беженцев из Украины. Именно эту категорию жертв преступники избрали не случайно, утверждают в испанской полиции.

"Десять подозреваемых специализировались на таких жертвах, поскольку они обычно привозят все свои сбережения и ценности", – объяснили правоохранители.

Предварительно известно о не менее семи случаях проникновения бандитов в дома, где жили украинские беженцы, в провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании.

В сообщении Гражданской гвардии Испании (одного из старейших правоохранительных органов страны) на автомобиле избранных жертв преступники устанавливали трекеры. С их помощью они изучали образ жизни и распорядок дня тех, кого собирались ограбить, а также узнавали, когда люди покидали дома.

По данным испанской полиции, удалось найти и вернуть владельцам вещи и наличные деньги на общую сумму 1,25 млн евро (или около 1,32 млн долларов). Среди того, на что положили глаз грабители – коллекция марок стоимостью около полумиллиона евро, а также драгоценности и компьютерная техника.

Обнародовали в испанской полиции также национальную принадлежность задержанных членов преступной группировки. Украинцев, бежавших от войны, грабили семеро выходцев из Украины и трое россиян.

Однако не исключено, что с ходом расследования и установлением новых жертв этой группировки будут и новые аресты.

Всего за год полномасштабной войны России против Украины Испания приняла около 160 тысяч украинских беженцев.

Напомним, ранее стало известно, что Испания выделила на подготовку танков для Украины более 4 млн. евро. Речь идет о подготовке самого высокого, четвертого уровня для 6 боевых машин.

Также в Испании сейчас продолжаются учения военных ВСУ.

Напомним, министерша обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Украина может получить от Испании 53 танка Leopard 2 A4. Эти боевые машины хранятся на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о конкретных шагах помощи Украине на фоне полномасштабной войны с Россией. Мадрид отправит украинским защитникам системы противовоздушной обороны и танки Leopard-2.