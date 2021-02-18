В Испании произошли массовые погромы и стычки с копами из-за рэпера. Фото и видео

В Испании уже вторые сутки продолжаются протесты, вызванные приговором рэперу Пабло Хаселю за прославление радикального терроризма.

Самые массовые демонстрации происходили в Мадриде и Барселоне, где они переросли в беспорядки и столкновения с полицией, пишет El Nacional. Демонстранты в свою очередь строили баррикады и жгли их (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Протестующие забросали полицейских битыми кирпичами и яйцами, в ответ правоохранители применили дубинки и резиновые пули.

Акции проходят и в других регионах. Так в Льейде демонстранты пришли к зданию тюрьмы, где находится рэпер и потребовали немедленно освободить его. Там также произошли столкновения.

Как сообщает Catalan News, накануне были задержаны не мене 15 человек. Еще более 30 обратились за медицинской помощью. Также среди пострадавших 17 полицейских.

Испанский суд приговорил Пабло Хаселя (полное имя Пабло Ривадулла Дуро) к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.

Исполнитель убежден, что таким образом нарушили его право на свободу слова.

Власти намерены пересмотреть законодательство, чтобы в подобных делах нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. При этом приговор Хаселю формально уже не может быть пересмотрен. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

Как сообщал OBOZREVATEL, в странах Европы прошли протесты против карантина. В воскресенье, 31 января, на улицы столицы Австрии вышли около 5 тысяч людей, также митинги с требованием отменить жесткие ограничения охватили Бельгию, Нидерланды и Венгрию.