В Испании оборвался горнолыжный подъемник: пострадали не менее 30 человек.

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате аварии на подъемнике к курорту Астун в испанских Пиренеях. Эвакуация пострадавших, застрявших в горах, длилась более двух часов и была завершена, только когда к спасительной операции присоединилась Нацгвардия Испании.

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Об инциденте сообщили испанские нацгвардейцы, администрация курорта Астун, местные масс-медиа и региональное отделение департамента по чрезвычайным ситуациям. Нацгвардия также показала соответствующее видео спасательной операции.

Как рассказывают очевидцы, трос подъемника внезапно начал вибрировать, после чего часть подъемных сидений с людьми упала с высоты. С других сидений, оставшихся на тросе, людей стряхнуло на землю – с высоты не менее 15 метров.

"Причины аварии неизвестны, и сейчас выясняются. Объект имеет все разрешения на работу и прошел соответствующие проверки. Протоколы спасения и транспортировки раненых сработали должным образом, работники курорта эвакуировали всех пользователей подъемника на гору в течение двух с половиной часов", – сообщила администрация курорта.

Глава региональной службы по чрезвычайным ситуациям Анхель Клаверо заявил, что речь идет "о около 30-35 раненых, включая серьезные и очень серьезные травмы".

Он допустил, что авария произошла из-за сбоя в работе обратного шкива подъемника, что повлекло за собой потерю натяжения троса. В результате отсутствия должного натяжения некоторые подъемные кресла упали на землю.

Из названных 35 пострадавших 17 нуждалась в медицинской помощи. Трое из них были в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу с помощью вертолетов Нацгвардии. Всего к спасению были привлечены пять вертолетов, а также две бригады пожарных и 14 машин скорой помощи.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "шокирован новостью об аварии". Он уже говорил с главой правительства Арагона, "чтобы предложить полную поддержку правительству". В свою очередь глава правительства Арагона Хорхе Азкин заявил, что поехал на место аварии.

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