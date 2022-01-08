В Испании кошек и собак приравняли к членам семьи: их благополучие будут учитывать при разводе владельцев

В Испании домашних животных приравняли к членам семьи. В частности, благополучие кошек и собак будет учитываться во время разводов, а изменения в законе усилят аргументы в пользу пар, получающих совместную опеку над своими животными.

Примечательно, что такое решение последовало за аналогичными шагами во Франции и Португалии, которые обязывают судей рассматривать домашних животных как разумных существ, а не как имущество, принадлежащее тому или иному человеку. Об этом сообщает CNN.

По словам юриста Лолы Гарсии, животные являются полноправной частью семьи, и когда пара принимает решение о разводе, судьба животного должна решаться с такой же важностью, как и судьба других членов семьи. Гарсия считает реформу важным первым шагом в серии предстоящих правовых изменений, регулирующих отношения людей с животными.

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Владение домашними животными в Испании высоко среди европейских стран, и левое коалиционное правительство планирует дальнейшее законодательство для усиления прав животных, включая запрет на использование диких животных в цирках и продажу домашних животных в магазинах.

Тем не менее Испания остается поляризованной вокруг традиции корриды, горячо оспариваемой проблемы прав животных, которая вряд ли будет решена в ближайшем будущем. Ранее адвокат, добивающийся совместной опеки над домашним животным, должен был доказать, что оба члена семьи владели животным как объектом, что давало преимущество тому, кто зарегистрировал домашнее животное.

Теперь судья должен определить, где животное будет чувствовать себя лучше, и это определение основано на благополучии животного. По словам юристов, партнер, который может продемонстрировать финансовую состоятельность или которому предоставлена ​​опека над своими детьми, имеет больше шансов обеспечить опеку над любыми домашними животными, поскольку между детьми и животными существует особая аффективная связь.

Напомним, ранее основатель гуманистического движения UANIMALS Александр Тодорчук заявил, что в Украине нарушаются права животных, несмотря на то, что в стране существуют законы, которые должны защищать их.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году народные депутаты приняли новый законопроект, который прописывает целый ряд запретов в обращении с животными. Наказание предусматривается как за избиение зверей, так и за выгул домашних любимцев без намордника.