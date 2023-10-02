В Испании из-за пожара в ночном клубе погибли 13 человек: среди них компания, которая праздновала день рождения. Видео

В городе Мурсия (юго-восток Испании) в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек и еще несколько получили ранения. Мэр города в связи с трагическим инцидентом объявил трехдневный траур.

Несколько жертв принадлежали к одной компании, праздновавшей день рождения, передает Reuters. Предварительно, пожар начался около 6:00 по местному времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты рассказали, что люди, которым удалось выбраться из здания, выглядели потрясенными. Многие обнимали друг друга, ожидая информацию о своих знакомых.

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"Я думаю, что мы выбрались за 30 секунд, до минуты до того, как сработала сигнализация, погас весь свет и раздались крики о пожаре", – сказал один из выживших.

Диего Сераль из национальной полиции Испании сообщил журналистам, что мертвых нашли в ночном клубе Fonda Milagros, по соседству с которым находились еще два развлекательных заведения. Огонь распространился и на два соседних ночных клуба.

Сотрудник полиции отметил: крыша здания упала, что затруднило поисково-спасательную операцию. Кроме того, следователи некоторое время не могли получить доступ к месту ЧП из-за опасности повторного обрушения.

Сераль добавил, что опознание тел займет время. Минимум четыре пострадавших были госпитализированы из-за отравления дымом.

О точной причине возгорания информации нет, все обстоятельства устанавливаются следователями.

Как писал OBOZREVATEL:

– В центре Анкары (Турция) утром 1 октября террористы-смертники попытались взорвать штаб-квартиру Департамента общественной безопасности.

– Инцидент сняла на видео камера наружного наблюдения. Двое злоумышленников, которые подъехали к месту на легковом авто, в результате были ликвидированы.

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