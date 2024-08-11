В Ирландии изъяли партию каннабиса более чем на €16 млн – BBC

В Баллигири, графство Вексфорд на юго-восточном побережье Ирландии, правоохранители изъяли каннабис ориентировочной стоимостью более 16 миллионов евро. Это произошло в порту Рослер.

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Как сообщает британский национальный вещатель, нашли наркотики офицеры налоговой службы. Они вызвали ирландскую полицию, которая, в свою очередь, назвала находку "грузом без сопровождения".

Известно, что "груз без сопровождения" был разгружен из парома, прибывшего из Бильбао, Испания. Паром был обыскан.

В общей сложности было изъято 783 кг каннабиса в виде сухого растения и еще 70 кг каннабиса уже в виде смолы. Ирландские правоохранители оценили всю партию наркотиков в 16,09 млн. евро.

При этом полиция официально сообщила, что пока никого не арестовывала, но наркотики сейчас анализируются, и расследование продолжается.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по информации следствия, сбывала наркотики и сильнодействующее лекарственное средство. При этом во время обысков у них изъяли более 400 готовых закладок.

Также в Киевской области с поличным задержали женщину, которая, по версии следствия, причастна к контрабанде каннабиса из Таиланда. Посылка с "товаром"переслали в Украину под видом чая.

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