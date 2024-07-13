Украинка Анна в Ирландии: проблемы с работой, поступление в вуз и большая мечта вернуться

29-летняя Анна К. из Хмельнитчины переехала в Ирландию полтора года назад, воспользовавшись возможностью временной защиты, которую предоставляет это государство украинцам из-за войны. Она имела неплохой уровень английского и несколько лет опыта работы в сфере IT, но отсутствие диплома об образовании стало большим препятствием для трудоустройства девушки по специальности.

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Однако Анна не сидела сложа руки. Она устроилась работать официанткой, а параллельно начала готовиться к поступлению в университет. Девушка успешно преодолела программу подготовки и получила приглашение на обучение от двух вузов. С августа начинается ее первый в Ирландии учебный год.

Но, несмотря на успехи, которых Анна добилась в Ирландии, ее мечта – вернуться на родину. "Я очень сильно скучаю по Украине. Это совсем другие ощущения – быть в Украине и здесь", – признается она.

Детальнее об истории Анны читайте в материале OBOZ.UA.

Почему уехала из Украины и почему именно Ирландия?

По словам Анны, причин было три. Первая – это знание английского языка. "Я знала английский. Не так хорошо, как сейчас, но я могла разговаривать, поэтому не могла представить себе переезд в страну, язык которой вообще не знала".

Вторая причина заключалась в том, что в Ирландии живут знакомые, помогшие сориентироваться в стране в первое время после приезда. И, наконец, третья причина – просто желание посмотреть другую страну. "Было любопытно посмотреть на Ирландию. Я никогда здесь не была".

Как к переезду в Ирландию отнеслась семья

Анна уехала в Ирландию сама. "Я достаточно взрослый человек, чтобы принимать решение самостоятельно в своей жизни", – говорит она. Девушка рассказала, что ведет самостоятельный образ жизни уже десять лет. Она долгое время жила далеко от семьи – в Киеве, Львове, Ивано-Франковске.

Однако, конечно, семья переживала за нее, когда она решила уехать из Украины: "В самом большом шоке была мама, она стрссовала от этого. Но в то же время она понимала, что есть смысл уехать".

Жилье и помощь от государства. На что хватает этих денег?

Как только Анна переехала в Ирландию, ее поселили в гостиницу, где она прожила первые несколько месяцев. Далее девушка самостоятельно начала поиски жилья и за последние полтора года сменила несколько мест проживания.

Сейчас у Анны есть жилье, которое предоставляется по программе поддержки украинцев. "Я проживаю в ирландской семье. Они оказывают очень много поддержки и очень понимающие. Есть отдельная комната со своим санузлом".

Какую материальную помощь оказывают в Ирландии беженцам из Украины? Эта сумма не одинакова для всех. К примеру, проживающим в гостиницах предоставляют всего лишь 38 евро в неделю. Этих средств едва хватает на питание. В то же время Анна получает от государства 200 евро в неделю, то есть около 800 евро в месяц.

Работа в Ирландии: "меня никто не ждал с объятиями"

"Когда я уезжала, я ожидала, что довольно быстро найду здесь работу. Но все получилось довольно грустно. Потому что в Ирландии меня никто не ждал с объятиями. У них достаточно своих квалифицированных работников", – рассказала Анна.

Перед переездом в Ирландию она имела 4,5-летний опыт работы в сфере IT, в программировании, но диплома у девушки не было. И это стало настоящим препятствием на пути к работе по специальности.

Она посылала многочисленные резюме потенциальным работодателям, но на большую часть ответа просто не было. Отреагировали только единицы, один из десяти. "Некоторые из этих ответов были отрицательными. У меня было два собеседования. Одно из них было по другому направлению, чем у меня был опыт. Еще одно собеседование было с компанией Apple, я была очень удивлена, что они предложили", но и там получила отказ. Анна связала неудачи, прежде всего, с отсутствием университетского диплома.

"Может быть, мой опыт работы имел какое-то значение, но очевидно, что этого было недостаточно, чтобы нанимать человека на работу. Это совсем не так, как у нас. В Украине достаточно, чтобы человек имел определенное количество знаний, а дальше можно наверстывать – идти в интернет, читать, изучать и т.д. Но здесь они хотят, чтобы человек на старте знал абсолютно все", – объяснила девушка.

Когда она поняла, что перспективі найти работу по специальности достаточно призрачны, Анна пошла работать официанткой. В то же время она никогда не оставляла надежды, что сможет достичь своей цели. "Я достаточно умна, я не представляю себя официанткой, скажем, через два года. Меня не устраивало то, что я не использую свой потенциал. Я знаю, на что я способна", – подчеркнула девушка.

И решила получить образование в Ирландии.

Учеба в университете в Ирландии: первая ступень преодолена

Анна решила попытаться получить университетское образование в Ирландии. В прошлом учебном году она успешно прошла программу доступа в университеты Ирландии и получила приглашение из двух университетов. С 1 сентября она начинает свой первый учебный год в новой стране. Девушка выбрала курс инженерии, однако в начале второго курса она сможет выбрать конкретное профессиональное направление.

Кто оплачивает обучение в вузе для украинцев? Поддержку оказывает государство. "Обучение в двух университетах стоит по 3100 евро в год. Есть определенные гранты, которые могут покрыть это, но для меня они не работают, потому что для этого нужно находиться в Ирландии от 3 лет", – пояснила девушка.

Чтобы получить дополнительный доход, во время летних месяцев Анна продолжает работать официанткой. Возможно, будет иметь подработку и во время учебы в университете. "Я должна работать в течение лета. В течение учебного года будут выплаты, я могу не работать, но этих выплат может быть недостаточно. Они покрывают только какие-то минимальные затраты – питание, своевременно сменить одежду и т.д.".

Когда кончится война: сразу возвращаться в Украину?

Срок обучения на бакалавриате составляет 4 года, на магистратуре – 5 лет. Итак, Анна остается в Ирландии как минимум еще на 4 года. Каков план девушки на случай, если война в Украине закончится раньше этого срока?

Она планирует довести дело до конца и получить образование. "Я могу подать заявку о том, что я учусь и хочу находиться в стране еще несколько лет, чтобы закончить обучение. Возможно, в таком случае мне придется изменить статус, но пока я не планирую этого".

Анна предполагает, что, возможно, после окончания университета будет работать в Ирландии, но не слишком долго, ведь она скучает по родине и видит свое будущее только в Украине.

"Я планирую возвращаться в Украину после окончания учебы. Возможно, я проработаю здесь год, но все равно я жду возвращения и не планирую оставаться здесь очень надолго после учебы. Я очень сильно скучаю по Украине. Это совсем другие ощущения – быть в Украине и здесь. Но сначала закончу обучение", – рассказала украинка.