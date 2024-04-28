В Иране заявили о разработке нового дрона-камикадзе, который похож на российский "Ланцет": что известно

Иранский Корпус стражей Исламской революции изготовил новый дрон-камикадзе. Этот барражирующий боеприпас внешне подозрительно напоминает беспилотник ZALA Lancet российского производства.

Как передает Tasnim News Agency, название иранского БПЛА-"смертника" пока не разглашается. Однако ожидается, что разработка значительно повысит боевые возможности иранских наземных войск.

Подобные дроны широко используются для контрзасадных операций. Техника оснащена оптико-электронными системами и встроенной боевой частью, что позволяет дрону летать над определенной территорией, пока не будет обнаружена цель.

Благодаря своим небольшим размерам барражирующие боеприпасы могут перевозиться сухопутными войсками и использоваться в различных операциях.

Сухопутные силы КСИР и министерство обороны Ирана уже имеют на своем вооружении барражирующие боеприпасы Meraj-521 и Sina.

В последние годы КСИР вложил большие деньги в разработку дронов-камикадзе. К примеру, Shahed-131 и Shahed-136 использовались в различных военных учениях по всему Ирану. Технология была передана России и использована ее войсками против Украины. Кроме того, Иран запускал дроны типа "Шахед" по Израилю в ночь на 14 апреля.

Если предположить, что новый иранский барражирующий боеприпас создан на основе ZALA Lancet, беспилотник должен иметь продолжительность полета от 30 до 60 минут и нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов. Дальность его действия – 40 километров.

Как писал OBOZ.UA, 26 апреля США ввели дополнительные санкции против компаний, производящих, продающих и поставляющих иранские беспилотники. В "черный список" попали более десятка организаций, физических лиц и судов.

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