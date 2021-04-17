В Иране вычислили подозреваемого во взрыве на ядерной станции: он сбежал из страны

В Иране установили личность подозреваемого в нападении на ядерный комплекс в городе Натанз, которое произошло 11 апреля. Им оказался 43-летний иранец Реза Карими.

О мужчине известно, что он родился в соседнем городе Кашан, пишет Associated Press. Сообщается, что он сбежал из страны за несколько часов до происшествия.

Карими объявили в международный розыск, Иран обратился к Интерполу с требованием арестовать подозреваемого. Известно, что ранее он бывал в таких странах: Эфиопия, Кения, Нидерланды, Катар, Румыния, Турция, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты.

В Иране не уточняют, каким образом Карими смог получить доступ к одному из самых охраняемых объектов в стране. Отмечается также, что взрыв произошел из-за детонации взрывчатого устройства, данных о кибератаке нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на иранском ядерном комплексе в Натанзе произошла авария из-за проблем с электрораспределительной сетью. Местные власти заговорили о том, что инцидент случился в результате террористического акта.