В Иране вводят отключение света и приостанавливают работу госучреждений и предприятий: что происходит

В Иране парализована работа государственных учреждений и предприятий из-за масштабного энергетического кризиса. Причиной нехватки энергии стали многочисленные санкции, неэффективное управление и устаревшая инфраструктура.

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Кроме того, ситуацию усугубили целенаправленные атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает The New York Times.

По всей стране государственные учреждения работают по сокращенному графику, а школы и колледжи перешли на онлайн-обучение. Промышленные предприятия остались без электроэнергии, что практически остановило производство.

Президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран столкнулся с серьезным дисбалансом в области газа, электричества, воды и денег. Также глава государства пожаловался, что проблема достигла критической точки.

Пока иранцы кипели от негодования, а представители промышленности предупреждали, что сопутствующие потери составят десятки миллиардов долларов, Пезешкиан не мог предложить никакого решения, кроме как сказать, что он сожалеет.

"Мы должны извиниться перед людьми, что находимся в ситуации, когда им приходится нести основную тяжесть. Если Бог даст, в следующем году мы постараемся, чтобы этого не произошло", - выдал иранский президент.

По предварительным подсчетам, дефицит необходимого для функционирования газа составляет около 350 миллионов кубометров в день. Поскольку температура резко упала, а спрос резко возрос, чиновникам пришлось прибегнуть к крайним мерам по нормированию газа. Правительство оказалось перед двумя сложными выборами: либо прекратить подачу газа в жилые дома, либо прекратить поставки на электростанции, вырабатывающие электроэнергию.

По состоянию на 20 декабря, в Иране 17 электростанций были полностью отключены, а остальные работали лишь частично. Государственная энергетическая компания Tavanir предупредила производителей, что им нужно готовиться к масштабным отключениям электроэнергии, которые могут длиться несколько дней или недель.

Примечательно, что энергетический кризис обрушился на Иран в особенно сложный геополитический момент. Региональный статус Ирана как сильного игрока был серьезно ослаблен после краха правительства Башара Асада в Сирии и уничтожения Израилем террористов "Хезболлы" в Ливане. Более того, возвращение избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, окажет максимальное давление на иранский режим, с политикой, которая еще больше ударит по экономике.

Напомним, Иран резко ускорил темпы обогащения урана до 60%, что близко к уровню примерно 90%, необходимому для создания ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, у Тегерана уже достаточно материала, чтобы при дальнейшем обогащении изготовить четыре ядерных заряда.

Ранее стало известно, что ракетным ударом Израиля в конце октября был уничтожен сверхсекретный объект Ирана, который использовался для разработки ядерного оружия. Технологии Тегерану передавала РФ.

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