В Иране впервые показали подземную базу ВВС ''Огаб-44'' для самолетов и БПЛА. Фото и видео

В Иране представили подземную авиабазу ВВС "Огаб-44", которая предназначена для самолетов и БПЛА. Базу посетил начальник генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери и главнокомандующий армией ИРИ Абдулрахим Мусави.

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Об этом сообщает издание Irna.ir. В Иране заявили, что данная авиабаза является якобы "одной из важнейших военно-воздушных баз" и будет играть большую роль в оперативной деятельности. Однако старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что представленные Ираном самолеты не являются современными (чтоб смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщает источник, "Огаб-44" способна принимать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотные летательные аппараты ВВС армии.

По заявлениям правительства Ирана, "Огаб-44" якобы является "одной из важнейших военно-воздушных баз" и будет играть большую роль в оперативной деятельности страны.

Демонстрацию данной базы прокомментировал старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Это самолеты со времен Шаха древние самолеты конца 50-60-х годов. Это, как, например, МиГ-21, допотопное оружие. Судя по кадрам, это похоже на музей, а не авиабазу", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран сделали конкретные шаги для планируемого совместного строительства завода беспилотников. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.

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