В Иране раздался мощный взрыв: горит НПЗ в городе Шуштар. Видео

На юго-западе Ирана в городе Шуштар 15 октября загорелся небольшой нефтеперерабатывающий завод Pars Petro Shushtar. Есть информация о по меньшей мере одном погибшем и нескольких раненых.

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В Reuters передают, что местные власти причиной инцидента назвали столкновение автоцистерны с резервуарами с топливом. Ведется расследование ЧП.

Власти Шуштара также заверили, что пламя "взято под контроль, но пожарные и спасатели остаются на месте происшествия".

Местный чиновник в Хузестане (регионе на юго-западе Ирана), сообщил государственному информационному агентству IRNA, что есть много пострадавших, но количество он не назвал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 октября ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за его поставки баллистических ракет России, несмотря на официальные возражения Тегерана. Санкции коснутся ключевых иранских компаний и лиц, причастных к ракетной программе и военному сотрудничеству с Москвой.

– Перед этим иранский министр иностранных дел Саид Аббас Арагчи заявил, мол, его страна не передает баллистику государству-террористу РФ. Также он обвинил Европу в "поиске поводов" и в помощи Израиля.

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