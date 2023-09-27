В Ираке на свадьбе произошел пожар: погибли более 450 человек. Фото и видео

Во вторник вечером, 26 сентября, в Ираке произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли более 100 человек, а 150 получили ранения.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на государственные издания Ирана. Возгорание произошло во время празднования свадьбы.

Пожар охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования зажгли фейерверк. В то же время, официальной информации о причинах пожара пока не было.

В настоящее время власти предупреждают, что количество жертв может возрасти.

Возгорание произошло вечером 26 сентября в районе Хамдания иракской провинции Ниневия. Этот район в основном заселен представителями христианского меньшинства Ирака. Он находится недалеко от города Мосул и приблизительно в 335 километрах к северо-западу от Багдада.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 сентября в Нагорном Карабахе масштабный пожар после сильного взрыва на складе бензина унес не менее 20 жизней. Еще около трехсот человек пострадали, получив ожоги.

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