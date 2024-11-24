В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба: есть раненые, нападавшего застрелили

В Иордании вооруженный мужчина устроил стрельбу возле посольства Израиля. В результате инцидента трое полицейских получили ранения, а сам нападавший был застрелен.

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Об этом сообщает агентство Reuters. В то же время в соцсети X опубликованы кадры со звуками перестрелки.

Она произошла в районе Рабия города Амман (столица Иордании) вблизи израильского посольства в воскресенье, 24 ноября. На место происшествия прибыли правоохранительные органы и кареты скорой помощи.

По словам свидетелей, полицейские оцепили территорию вокруг израильского дипломатического ведомства. Там никто не пострадал.

"Район охраняется иорданской полицией после сообщений о стрельбе. Посольство, которое было пустым из-за предварительной эвакуации, остается центром операции безопасности", – говорится в подписи к видео в сети.

Источник западных СМИ в службах безопасности сообщил, что правоохранители призвали жителей оставаться дома, поскольку правоохранители проводят поиски преступников.

Позже представитель иорданской службы безопасности рассказал Reuters, что вооруженный мужчина был застрелен после того, как ранил троих полицейских. Личность нападающего пока не уточняется.

Агентство напомнило, что возле израильского посольства в Иордании нередко проходят демонстрации и акции против Израиля на фоне израильско-палестинского конфликта, продолжающегося с конца XIX – начала XX века. Значительная часть из 12 млн граждан Иордании имеют палестинское происхождение: они или их родители были изгнаны или бежали в страну во время боевых действий, происходивших на фоне становления государства Израиль в 1948 году.

"Мирный договор Иордании с Израилем очень непопулярен среди многих граждан, которые считают нормализацию отношений изменой прав своих палестинских соотечественников", – пишет Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Иордания временно закрывала свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит. Меры безопасности приняты на фоне угрозы иранского контрудара по Израилю. Позже страна объявила чрезвычайное положение из-за опасений по поводу иранского нападения на Израиль.

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