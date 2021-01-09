В Индонезии упал Boeing: в сеть попало видео с пассажирами перед посадкой

В сети появилось видео возможных пассажиров самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии 9 января, перед посадкой.

Одна из женщин, которая, вероятно, летела этим рейсом, выложила в своем Instagram ролик, на котором запечатлены прыгающие и радующиеся дети в аэропорту Джакарта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отметим, что пока неизвестно, были ли они на борту разбившегося лайнера.

Пассажиры Boeing, который потерпел крушение в Индонезии Скриншот

Пассажиры Boeing, который потерпел крушение в Индонезии Скриншот

Пассажиры Boeing, который потерпел крушение в Индонезии Скриншот

Напомним: Boeing 737-500 вылетел из столицы Индонезии Джакарты днем 9 января и направлялся в Понтиак. Спустя несколько минут после взлета, связь с ним пропала. Самолет потерпел крушение – он упал в Яванское море. Все подробности трагедии, а также информация о жертвах, уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета авиакомпании Sriwijaya Air, с которым была потеряна связь после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), находилось 62 человека.