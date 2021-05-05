В Индонезии тесты на COVID-19 мыли и перепродавали: аферу раскрыли в аэропорту

В Индонезии были арестованы несколько сотрудников фармацевтической компании по обвинению в промывании и перепродаже использованных наборов для взятия мазков из носа при тестировании на коронавирус.

Как сообщает BBC, подозреваемые работали в пункте тестирования в аэропорту в Медане.

По версии полиции, единожды использованные наборы производства Kimia Farma они мыли, снова упаковывали и продавали новым пассажирам. С декабря, по оценкам следствия, до 9000 человек могли купить для тестов уже использованные ватные палочки.

За счет этого подозреваемые могли заработать до 1,8 млрд индонезийских рупий ($124 800), а один из них успел построить себе дом.

В Индонезии на борт самолета пассажиров пускают при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. В полицию уже поступили жалобы от 23 авиапассажиров, которые при обязательном тестировании получили ложноположительные результаты.

В аэропорт под видом пассажира на прошлой неделе приехал полицейский в штатском и прошел тестирование. Он получил положительный результат теста, вызвал подкрепление, и в пункте тестирования провели обыск. Там нашли уже использованный набор для теста, который собирались использовать повторно.

Были задержаны пять сотрудников фармкомпании, им вменили нарушения законов в сфере охраны здоровья и прав потребителей. Из Kimia Farma их уже уволили, и компания пообещала усилить контроль за сотрудниками на местах.

Два юриста, которые часто летают через аэропорт Медана, выразили готовность судиться с компанией и добиться для пострадавших пассажиров компенсаций.

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