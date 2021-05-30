На Шри-Ланке загоревшееся судно устроило крупнейшее загрязнение в истории. Фото

После масштабного пожара на контейнеровозе MV X-Press Pearl, который перевозил на борту 1 486 контейнеров с химических грузом, власти Шри-Ланки заявили о крупнейшем загрязнении океана. Полиэтиленовые гранулы несут реальную угрозу мелководью, где обитают представители фауны.

Об этом сообщили издания Deutche Welle и AFP со ссылкой на руководительницу Управление морской среды и защиты (MEPA) страны Дхаршани Лахандапура. Она считает, что государство "вероятно, столкнулось с самым серьезным загрязнением за всю историю своего существования".

Власти обеспокоены тем, что миллионы полиэтиленовых гранул оказались в зоне набережной, известной популяциями крабов, гигантских креветок и лобстеров. Сейчас руководство Шри-Ланки оценивает убытки, которые химический мусор нанес морской дикой природе острова.

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К уборке опасного мусора привлекли личные составы военно-морских сил, которые используют специальную технику. Солдатам помогают и простые волонтеры. В день общими силами собираются десятки мешков полиэтиленовых частиц.

Известно, что контейнеровоз MV X-Press Pearl направлялся из Индии в Сингапур. Уже в ожидании входа в гавань Коломбо, 20 мая судно загорелось. Предположительно пожар начался из-за протечки азота.

Большая часть груза корабля была уничтожена. Однако последние 30 контейнеров упали за борт в море, их содержимое вымыло на берег на расстояние более 37 километров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев из раза в раз сохраняет первые позиции в антирейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом.