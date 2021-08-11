В Индии мужчина умер из-за взрыва наушников. Фото

В Индии 28-летний мужчина умер из-за взрыва наушников в ушах. Поскольку в момент происшествия он был в комнате один, доподлинно неизвестно как все произошло. В СМИ появилось несколько версий.

Как пишет Oneindia, житель деревни Удайпурия на шоссе между городами Сикар и Джайпур (штат Раджастан) Ракеш Нагар слушал музыку в наушниках, когда один из них взорвался прямо в его ухе. Его доставили в больницу уже мертвым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В то же время News9 Live сообщает, что мужчина работал в наушниках за своим компьютером, подключенным к сети. У него отключили электричество, и как только снова включили, наушники взорвались.

Нагар получил травмы обоих ушей и потерял сознание. Он был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По еще одной версии, которую озвучил изданию The Times Of India представитель полиции, наушники были подключены к мобильному телефону, который заряжался.

"Существует путаница относительно того, как наушники внезапно взорвались. Он был один в комнате, когда произошел инцидент, поэтому никто не смог его подтвердить. Его телефон, вероятно, был подключен либо к электрической розетке, либо наушники могли быть напрямую подключены к компьютеру", – сказал источник.

Бренд наушников не называется, модель выпущена одним из малоизвестных местных производителей.

По словам доктора Л.Н. Рундла, у молодого человека могла быть остановка сердца из-за громкого звука при взрыве.

"Наверное, это первый подобный случай в стране", – сказал он.

Родственники забрали тело без вскрытия, поэтому точную причину смерти установить не удалось.

Ракеш Нагар женился в феврале этого года, он был старшим из братьев и сестер.

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