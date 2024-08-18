В Индии медики объявили 24-часовую забастовку из-за изнасилования и убийства коллеги: что происходит

В прошлую субботу больницы и клиники по всей Индии не принимали пациентов, за исключением экстренных случаев. Медики устроили 24-часовую забастовку в знак протеста против изнасилования и убийства врача в Западной Бенгалии.

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Как сообщает Reuters, к забастовке присоединилось более миллиона врачей, что парализовало медицинские услуги в самой густонаселенной стране мира. Бастовали не только медики государственных учреждений, но и врачи частных больниц. Для экстренных случаев привлекали преподавателей медицинских колледжей.

Правительство Индии после встречи с представителями медицинских ассоциаций призвало врачей в общественных интересах вернуться к исполнению своих обязанностей. Чиновники пообещали создать комитет для сбора предложений по улучшению защиты медицинских работников.

В ответ профсоюз Индийской медицинской ассоциации заявил, что изучает предложение правительства, однако забастовка не отменяется до 6 утра воскресенья, как и было запланировано.

В настоящее время Центральное бюро расследований Индии задержало одного подозреваемого по делу убийства врача. Reuters, ссылаясь на свои источники, также сообщает о том, что полиция в Калькутте вызвала несколько студентов-медиков из колледжа в рамках этого расследования, также был допрошен директор больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, это не первый протест в Индии из-за убийства врача. 15 августа десятки тысяч индийских женщин вышли на улицы штата Западная Бенгалия на ночную демонстрацию. При этом их марш Reclaim the Night стал кульминацией почти недели массовых протестов.

Несмотря на то, что протесты были в основном мирными, они были омрачены столкновениями между полицией и небольшой группой неизвестных лиц, которые прорвались в больницу, где была убита женщина, и разгромили отделение неотложной помощи.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Бангладеш, которые начали студенты в июле, погибли около 250 человек. Причиной послужили квоты на государственные должности. После этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и сбежала из страны на вертолете.

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