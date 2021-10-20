В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией, задержаны десятки людей

В Иерусалиме (Израиль) во вторник, 19 октября, произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией. В результате были задержаны не менее 22 человек.

Сообщений о пострадавших и погибших в происшествии не поступало, передает местная газета "Едиот ахронот". Отмечается, что столкновения начались в районе Дамасских ворот в старом городе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Участники бросали камни в проезжающие мимо автомобили и рейсовые автобусы. Дебоширы также кидали в сторону полицейских бутылки с зажигательной смесью.

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Издание отмечает, что столкновения стали самыми масштабными с мая 2021 года. Тогда они привели к недельным обстрелам между Израилем и сектором Газа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль обвинил Иран в заговоре и попытке организовать теракт против израильских бизнесменов, которые проживают на Кипре. В стране все обвинения отвергли и назвали их необоснованными.