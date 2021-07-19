В Иерусалиме произошли новые столкновения возле Храмовой горы, среди пострадавших младенец

В воскресенье, 19 июля, в Иерусалиме возле Дамасских ворот возле Храмовой горы произошли столкновения между палестинцами и офицерами израильской армии, которые пытались им препятствовать. Агрессивно настроенные люди начали бросать камни, один из которых угодил в салон автомобиля с семьей и полугодовалым ребенком.

Об этом сообщило издание Times of Israel, ссылаясь на данные местной полиции. Пострадавшей семье была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были госпитализированы.

В продолжение инцидента пострадал и 33-летний мужчина. Он получил осколочные ранения в голову после того, как в его машину попал камень, когда он проезжал через этот район.

Позднее выяснилось, что причиной острого конфликта и столкновений у Храмовой горы стал конфликт между радикально настроенными палестинскими верующими и полицией. Служители правопорядка использовала пули с губчатыми наконечниками, чтобы очистить территорию.

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