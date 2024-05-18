В Хорватии начало работу новое правительство: какую позицию по отношению к Украине оно занимает

В Хорватии начало работу новое правительство: его накануне, 17 мая, было утверждено на заседание хорватского парламента. Возглавил это правительство проевропейский и проукраинский премьер Андрей Пленкович, для которого началась уже третья каденция.

За правительство, сформированное коалицией правящей партии "Хорватский демократический союз" с ультраправым движением "Батькивщина" проголосовали 79 депутатов, против выступил 61 член парламента. Подробности сообщает Reuters.

Издание пишет, что за правительство, сформированное коалицией ХДС и "Батькивщины", проголосовали 79 депутатов из 141 присутствующего в зале. Против выступил 61 член парламента, еще один – воздержался.

В новом правительстве из 18 должностей три получила "Батькивщина" – ультраправая антиэмигрантская партия, которая построила свою избирательную кампанию на пропаганде защиты семейных ценностей и категорическом отрицании приобщения сербского меньшинства к будущей коалиции. Однако должности министров внутренних дел и культуры остались за HDZ (такая договоренность закреплена в коалиционном соглашении). Следовательно, в Хорватии политика в сферах миграции и прав меньшинств останется неизменной.

"Батькивщина", впервые имеющая своих представителей в правительстве страны, получила должности глав министерства сельского хозяйства, нового министерства демографии и части министерства экономики, которое разделили на два ведомства.

Что касается HDZ, партии удалось сохранить министров из предыдущего правительства: там появилось только одно новое лицо.

Учитывая состав правительства и его главу в Хорватии, которую возглавляет пророссийский президент, исполнительная власть остается дружественной к Украине. И так будет, по меньшей мере, до конца 2024 года, когда в этой стране должны пройти президентские выборы.

Напомним, в конце прошлого года в Хорватии после смертельного ДТП уволили министра обороны. Об увольнении Марио Баножича журналистам после аварии 11 ноября заявил Пленкович.

В тот день Баножич на собственном автомобиле на выезде из города Винковцы на востоке страны врезался в шедший навстречу микроавтобус. 40-летний водитель микроавтобуса погиб, сам Баножич был госпитализирован с серьезными травмами. Авария произошла в дождливый и туманный день, однако некоторые местные издания заподозрили, что якобы ехавший на охоту Баножич сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.