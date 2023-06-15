В Херсонской области СБУ задержала двух коллаборантов: один пытался 'спрятаться' в Нацгвардии. Фото

Еще два человека, сотрудничавшие с врагом в Херсонской области, были задержаны сотрудниками Службы безопасности и Национальной полиции. Они попытались избежать ответственности за свои действия. Один из них принял решение "укрыться" от преследования со стороны СБУ и даже примкнул к Национальной гвардии.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Украинские спецслужбы успешно выявили и задержали преступников, не допустив их уклонения от ответственности.

Следствие выявило, что два бывших работника мебельного комбината в Херсоне оказались коллаборантами. Во время оккупации города они приняли решение добровольно трудиться в тюрьме, созданной агрессором.

Там их назначили "младшими инспекторами" захваченной к тому времени "Северной исправительной колонии №90".

Эти двое коллаборантов были ответственны за охрану тюремных камер в упомянутом учреждении, где россияне массово удерживали похищенных местных жителей, в основном участников сопротивления в регионе. Их задачей было обеспечить безопасность и контроль над заключенными в тюрьме.

После освобождения Херсона, злоумышленники попытались скрыться от правосудия, отправившись в соседний поселок. Впоследствии один из фигурантов переехал к своим родителям в Южноукраинск, находящийся в Николаевской области, и оттуда был мобилизован в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины.

В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены "удостоверения" оккупационного органа РФ и финансовые "сведения" о получении "зарплаты" в российских рублях.

Обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который хотел слить направления контрнаступления. Предателем оказался уроженец временно оккупированного Энергодара, что на Запорожье.

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