В Грузии умер телеоператор, избитый во время акции в поддержку ЛГБТ

В Грузии спустя несколько дней после нападения противников ЛГБТ-прайда в Тбилиси скончался оператор телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. В результате избиений сотрудник СМИ получил сотрясение мозга и множественные переломы костей лица.

Об этом сообщили его коллеги на Facebook. Какая из травм оказалась для Лашкаравы роковой, медики пока не установили.

Как рассказала мать оператора, он несколько дней лечился в больнице, но потом его выписали, так как он пошел на поправку. Утром 11 июля его состояние резко ухудшилось и он скончался.

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Отметим, что в ходе противостояний на прайде по защите прав ЛГБТ в Грузии, нападению подверглись более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, общественная организация Грузии "Тбилиси Прайд" запланировала 5 июля масштабное шествие по пр-ту Руставели. Этому серьезно воспротивились представители правых традиционных ценностей и в результате начались погромы и избиения сексуальных меньшинств. Под руку радикалам попадали и случайные прохожие, а также сотрудники прессы.