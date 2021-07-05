В Грузии отменили ЛГБТ-прайд после массовых беспорядков: на журналистов устроили охоту и бросили взрывчатку. Фото и видео

В грузинской столице Тбилиси отменили "Марш достоинства", который 5 июля планировали провести представители ЛГБТ-сообщества. Противники мероприятия устроили беспорядки, нападали на журналистов и бросили взрывчатку в офис организаторов.

Начало акции планировалось на 16:00, но радикально настроенные группы людей начали нападать на журналистов и представителей оппозиции, обвинив тех в "пропаганде извращенного образа жизни". Об этом пишет Jam News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Противники марша разгромили палатки возле здания парламента, потребовав досрочных выборов. Их установили еще до проведения прайда.

Когда на место событий прибыли журналисты, на них начали нападать. Sputnik отмечает, что всего пострадали 15 представителей СМИ, пятеро их которых были госпитализированы. Среди них журналисты местного "Первого канала", телеканалов "Формула" и "Рустави-2", корреспонденты "Радио Свобода", "Табула", "Нетгазети", "Палитра".

Также, на обнародованных кадрах видно, как мужчина на мотоцикле пытался наехать на журналистку.

Уже после отмены мероприятия местные СМИ сообщили, что в офис организаторов бросили взрывное устройство. Там в это время были как активисты, так и пресса. Пока известно, что пострадала одна девушка.

Также в центре города мужчина с ножом напал на гражданина Польши. Мужчину госпитализировали, а нападавшего задержали. Очевидцы говорят, что тому не понравилась серьга в ухе у иностранца.

После отмены прайда противники мероприятия устроили танцы в центре Тбилиси.

Полиция призвала организаторов отменить мероприятие из-за невозможности обеспечить безопасность. Правоохранителей обвинили в том, что они не предприняли никаких мер.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила насилие в отношении журналистов и других пострадавших.

"Насилие неприемлемо! Осуждаю произошедшие сегодня события и проявление насилия в любом виде и форме, преследования людей из-за отличного мнения, гендерной идентичности", – сказано в заявлении, которое распространила администрация главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии произошел скандал из-за прибытия 31 марта российского журналиста Владимира Познера в Тбилиси, чтобы отпраздновать там день рождение. В городе даже провели акцию протеста. В результате россиянин через полицейский коридор покинул ресторан отеля Vinotel, где отдыхал вместе с друзьями.