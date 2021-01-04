В Грузии родился очень редкий зеленый щенок. Видео

В грузинском городе Ахалцихе родился щенок зеленого цвета.

Как сообщает телеканал "Рустави 2", цвет его шерсти объясняется высоким содержанием вещества биливердин в плаценте собаки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Щенка назвали Гринчем – в честь зеленокожего персонажа из сказки американского детского писателя Теодора Сьюзи Гайсела "Как Гринч украл Рождество".

Сотрудники местного зоопарка предложили забрать животное, но хозяева решили оставить его себе.

Зеленый цвет шерсти объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки Скрин видео

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