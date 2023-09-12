В Грузии открыли памятник Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине". Фото

В Тбилиси (Грузия) открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого безоружным расстреляли российские оккупанты. Последними словами военнопленного были "Слава Украине!".

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Скульптуру установили на территории частной клиники Акакия Цилосани. Об этом сообщила в Facebook профессор Харьковского национального университета им. Каразина Юлия Овчаренко.

Она отметила: снайпер 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский "стал символом нашего сопротивления в этой войне с варварами из северных болот".

"Человек, полностью понимая последствия, плюнул смерти в российское лицо... Эта скульптура для нас выше всех других, потому что в ней гораздо больше символического капитала", – написала Овчаренко.

Скульптура изобразила Мациевского в военной форме, с сигаретой в руках – таким, каким Герой предстал в последнем видео, записанном российскими военными преступниками.

Как писал OBOZREVATEL:

– Мациевский в последнем разговоре с матерью пообещал ей, что никогда не сдастся в плен. 12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

– Известно, что Мациевский был гражданином Молдовы. По информации СБУ, воина убили 30 декабря 2022 года в районе населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Тело вернули домой в феврале 2023-го.

– Командир Мациевского рассказал, что Герой в тот роковой день вместе со своей группой выдвинулся на задание и вступил в бой с преобладающими силами противника. Все пять украинских воинов, которые были в группе, погибли.

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