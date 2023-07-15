В Грузии обвинили польских врачей в попытке украсть анализы Саакашвили и показали видео

В Грузии обвинили польских врачей в том, что они якобы пытались незаконно забрать образцы анализов экс-президента страны Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме в Тбилиси. Европейский союз более шести месяцев добивался, чтобы к заключенному политику пустили врачей, поскольку он жалуется на плохое самочувствие и сильно истощал.

Видео дня

Пенитенциарная служба Грузии в пятницу, 14 июля, в Facebook заявила, что в клинике, где обследовали Саакашвили произошел "непонятный инцидент". Там также опубликовали его видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В учреждении сказали, что один из польских врачей якобы завернул в бумагу образец, взятый у Саакашвили, и попытался спрятать его в ботинок.

Там также отметили, что предоставили врачам право забрать анализы, взятые в официальном порядке.

"Поэтому указанное действие со стороны врача добавляет еще большей двусмысленности несовместимому с врачебно-этическими и правовыми нормами поведению. Этот человек не смог дать логическое объяснение этому поступку. Исходя из высокого общественного интереса, мы распространяем видеозапись инцидента и призываем всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий", – говорится в сообщении.

13 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что медицинская миссия, состоящая из польских врачей, начала проведение комплексного медицинского обследования Саакашвили. Миссия организована Европейским Союзом.

Медицинские сотрудники изучают состояние здоровья Саакашвили и впоследствии сделают свои выводы.

3 июля экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА и бывший глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили спустя долгое время появился на публике, выступив в зале Тбилисского суда онлайн. На обнародованных кадрах видно, что Саакашвили сильно похудел, он буквально истощен.

МИД Украины выразил протест послу Грузии из-за ухудшения состояния Саакашвили и предложил дипломату вернуться в Тбилиси. В Министерстве также потребовали от грузинских властей начала переговоров по передаче Саакашвили Украине.

В Грузии вести переговоры по Саакашвили отказались и назвали требования Украины "оскорбительными".

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском парламенте приняли обращение к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с требованием помиловать Саакашвили. Там также содержится призыв к парламентариям членов ЕС принять меры для соблюдения международных стандартов прав человека.