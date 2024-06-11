В Грузии хотят помогать Украине, но заявили о 'политических трудностях'

В последние годы отношения между властями Грузии и Украины сопряжены с определенными "сложностями". Однако это не должно влиять на помощь со стороны Грузии украинскому народу.

В этом действующие грузинские власти усматривают свою ответственность. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Конференции по оказанию помощи Украине, которая проходит 11 июня в Берлине.

Кобахидзе считает, что украинско-грузинские отношения сейчас сложно назвать безоблачными.

"Между властями есть сложности. Все это привело, по сути, к конкретным решениям. Среди них, как вы помните, был отзыв посла Украины из Грузии, фактическая высылка посла Грузии в Украине из Украины", – отметил глава грузинского правительства.

Он считает, что, предпринимая упомянутые шаги, Киев был неправ. Но Грузия, мол, продолжит помогать Украине.

"Я бы сказал, что это были необоснованные шаги, но, конечно, это не помешает нашему стремлению оказать максимальную помощь украинскому народу. Никакие политические решения не могут помешать нашей ответственности заботиться об украинском народе", – заявил Кобахидзе.

Напомним, в сентябре прошлого года грузинские спецслужбы обвинили Украину в причастности к подготовке госпереворота в Грузии. Он якобы планировался на октябрь-декабрь 2023 года.

В украинском МИД подобные измышления отвергли, подчеркнув, что Украина "не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии".

Еще одним "камнем преткновения" стало резкое ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. В июле 2023-го МИД Украины выразил протест послу Грузии из-за ухудшения состояния Саакашвили. Тогда же ему было предложено вернуться в Тбилиси.

В ответ в Грузии отказались вести переговоры относительно Саакашвили и назвали требование Украины передать экс-президента, имеющего украинское гражданство, Киеву "оскорбительным".

А в феврале того же года Кобахидзе обвинил Украину в попытке "открыть второй фронт" в Грузии. Именно для этого, по словам политика, Киев якобы отправил в Грузию Саакашвили, которого на родине заключили в тюрьму. Также грузинский премьер выдал, что Украина якобы пытается перенести войну, которую РФ ведет против Украины, на территорию Грузии.