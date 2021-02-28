В Грузии члены правящей партии устроили вечеринку во время комендантского часа – СМИ

В Грузии члены правящей партии "Грузинская Мечта" вероятно устроили вечеринку после ареста оппозиционного лидера, соратника Михаила Саакашвили Ники Мелии. Прием происходил во время комендантского часа.

Об этом говорится в репортаже оппозиционного телеканала "Мтавари". Как отметили журналисты, собрание состоялось 23 февраля в 23:00 на роскошной вилле, принадлежащей Антону Оболашвили, депутату-миллионеру от "Грузинской мечты".

Также сообщается, что камеры якобы зафиксировали на ужине лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси и генсека партии Каху Каладзе, депутата-миллионера Ираклия Хахубия и финансового донора партии Георгия Барвенашвили.

Охрана, заметив журналистов, попыталась помешать их работе, позже Оболашвили вышел и рассказал, что празднуют его день рождения. Однако, отмечается, что его день рождения – 1 марта. Поэтому представители "Мтавари" предположили, что праздновали на вилле задержание лидера "Единого национального движения" Мелии.

"Вы меня спрашиваете, празднуем ли мы задержание Мелии... Это полный абсурд. Как можно такое говорить? Никого не радует чей-то арест", – заявил на это Оболашвили.

Стоит отметить, что после 21 часов в Грузии действует комендантский час. Получить разовое разрешение на выход из дома после этого времени можно только в случае неотложной необходимости, позвонив на горячую линию. Однако лидер партии отказался объяснить, по каким причинам он с коллегами его нарушает.

Напомним, 23 февраля в Тбилиси задержали председателя оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелию. Кроме него, за сопротивление правоохранителям задержаны еще более десяти человек. Позже сам Саакашвили отреагировал на задержание Мелии, обвинив экс-главу "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили в стремлении уничтожить оппозиционный ЕНД.

Как сообщал OBOZREVATEL, после задержания Мелии 24 февраля, Михаил Саакашвили, находясь в Украине, призвал грузин к массовым протестам против властей страны. Он отметил, что необходимо "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать".