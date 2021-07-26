В Греции пляж покрылся густой белой пеной. Фото и видео

В Греции на полуострове Халкидики пляж, на котором отдыхали туристы, затопило пеной. Редкое и удивительное явление засняли его свидетели.

Видео и подробности случившегося публикует местное издание Proto Thema. И хотя изначально люди испугались явления, но уже вскоре начали вести себя, как на пенной вечеринке (чтобы смотреть фото, видео проскролльте до конца страницы).

Издание обратилось за комментарием к ученым и те успокоили греков.

"Слой пены является органическим и не несет опасности для людей", – заявили эксперты.

Они же предположили, что пена исчезнет через несколько дней, но, возможно, появится снова.

Видео дня

По словам ученых, такое явление называется эвтрофикацией. Оно возникает из-за ухудшения качества воды в водоемах. Биологи предположили, что образоваться пена могла из-за загрязнения Босфора.

"Такое происходит, если в воду попадают соединения азота и фосфора. Эвтрофикация обычно случается в озерах или закрытых мелководных заливах", – сказали ученые.

Они добавили, что это явление связано с изменением климата и глобальным потеплением.

Пользователи сети уже вспомнили греческую легенду, которая гласит, что греческая богиня любви и красоты Афродита появилась на свет, выйдя из морской пены. Они же предположили, что вполне вероятно, древние греки могли наблюдать подобное явление, которое и легло в основу мифа о красавице.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный одесский курорт Аркадия после сильного ливня оказался в полуразрушенном состоянии. Песок смыло в море, а посреди пляжа появилось озеро с мусором и мертвыми крысами.