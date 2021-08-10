В Греции масштабные лесные пожары превратили деревья в пепел. Фото и видео последствий

Масштабные лесные пожары в Греции, которые продолжаются около недели, черными буквами вписавшейся в ее историю, отмечают местные жители. Возникшая на фоне аномальной жары огненная стихия уничтожила сотни людских домов и объектов инфраструктуры, а густые леса превратились в пустыри, где от деревьев остались обугленные стволы и пепел.

При этом спасатели взялись вырубать некоторые гигантские сосны и создавать пожарные пояса, чтобы не превратить северную часть страны в бушующую мощь огня, пишет Euronews. В сети также показали последствия ЧП с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На сегодня битва с пожарами продолжается на острове Эвия. Бойцы пожарной охраны и лесорубы делают все, что в их силах, но признают, что голыми руками и без помощи военной авиации это не просто.

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"Мы помогаем всем, чем можем. Пытаемся спасти наши села, дома. Ситуация вышла из-под контроля… Все в работе, никто не спит", – отметил Костас Филиос, который присоединился к ликвидации последствий стихии в качестве волонтера.

Огонь опустошил тысячи гектаров земли. И даже если в некоторых местах пожар прошел, стволы деревьев продолжали бесшумно гореть еще в течении многих часов. Там, где прошла катастрофа, остались только останки и развалины.

"Местные жители говорят, что в какой-то момент огонь погаснет, потому что ему просто нечего будет сжигать. После недели борьбы со стихией многие обращают внимание на то, что происходит после пожара. Разгневанные греки задаются вопросом, смогут ли они остаться на своей земле, смогут ли жить среди пепла", – передал переживания граждан житель Северной Эвии Апостолос Стаикос.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что правительство немедленного усилит помощь пострадавшим от пожаров и реабилитацию разрушенных районов.

"Я первым извиняюсь за любые слабости. Полностью понимаю боль наших сограждан, видевших сожженные дома или имущество. Любые сбои будут выявлены. И обязанности будут переданы", – сказал премьер.

При этом на вторник, 10 августа, в Генеральном секретариате гражданской защиты выступили с предупреждением об очень высокой пожароопасности (четвертая категория) 10 августа в регионах Илия, Ахайя, Самос и Икария, Закинф, Кефалония и Итака, Додеканес, острова Крит.

Как сообщал OBOZREVATEL, тушению пожаров в Греции мешал в том числе и сильный ветер, который стремительно перебрасывал языки пламени с лесов на города и села. Официально из-за ЧП умерли восемь человек, сотни остались без жилья, тысячи людей были эвакуированы. Несколько стран отправили свою авиацию на помощь стране в ликвидации стихийного бедствия.