В Госдепе США отреагировали на зеркальные санкции Кремля и заявили об эскалации
В Государственном департаменте США отреагировали на зеркальные санкции Кремля, назвав их "эскалационными и достойными сожаления".
Об этом сказано в сообщении представителя Госдепа, передает Reuters. При этом в Соединенных Штатах оставили за собой право ответа на российские ограничительные меры.
"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные меры России против США", – цитирует заявление издание.
Отмечается, что действия Москвы были направлены на то, чтобы нанести ущерб интересам США и сократить количество дипломатов, однако идея встречи американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина еще жива, а дверь для диалога "остается открытой".
Напомним, что в пятницу, 16 апреля, в России отреагировали на действия США и ввели зеркальные ограничения, решив также выслать 10 американских дипломатов.
В Министерстве иностранных дел России меры администрации Байдена назвали "недружественными" и заявили, что санкции им "по плечу".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Посмотреть полный список лиц, попавших под ограничения, можно здесь.
Из США решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.
Он также объяснил, почему не ввел новые санкции против "Северного потока-2", назвав этот вопрос очень серьезным и сложным.
Джо Байден заявил, что мог бы зайти еще дальше с санкциями против России, однако он стремится, чтобы американцы и россияне жили в мире друг с другом.