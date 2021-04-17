В Госдепе США отреагировали на зеркальные санкции Кремля и заявили об эскалации

В Государственном департаменте США отреагировали на зеркальные санкции Кремля, назвав их "эскалационными и достойными сожаления".

Об этом сказано в сообщении представителя Госдепа, передает Reuters. При этом в Соединенных Штатах оставили за собой право ответа на российские ограничительные меры.

"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные меры России против США", – цитирует заявление издание.

Отмечается, что действия Москвы были направлены на то, чтобы нанести ущерб интересам США и сократить количество дипломатов, однако идея встречи американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина еще жива, а дверь для диалога "остается открытой".

Напомним, что в пятницу, 16 апреля, в России отреагировали на действия США и ввели зеркальные ограничения, решив также выслать 10 американских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел России меры администрации Байдена назвали "недружественными" и заявили, что санкции им "по плечу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Посмотреть полный список лиц, попавших под ограничения, можно здесь.