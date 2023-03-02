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В Гонконге загорелся небоскреб: есть пострадавшие. Фото и видео

Екатерина Белоброва
Мир
1 минута
1,2 т.
В Гонконге загорелся небоскреб: есть пострадавшие. Фото и видео

В административном центре Китая Гонконг вечером 2 марта загорелся небоскреб. На территории здания продолжается стройка и отделка, очаг возгорания пришелся на бамбуковые доски.

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В результате происшествия два человека серьезно пострадали и были госпитализированы в больницу королевы Елизаветы в Яу Ма Тей. Репортаж на месте пожара вела съемочная группа издания South China Morning News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что здания искрит, создавая угрозу для близлежащих зданий, в том числе и пятизвездочному отелю Sheraton и Hermes House, а также офисному центру. Пожарные, прибывшие на место, пытаются локализовать крупный пожар.

В Гонконге загорелся небоскреб: есть пострадавшие. Фото и видео
В Гонконге загорелся небоскреб: есть пострадавшие. Фото и видео

Очевидцы отмечают, что пламя от пожара видно за много километров от самого небоскреба. Поскольку рабочие оставили на территории стройки краску и другие легко воспламеняющиеся вещества, на территории центра слышны громкие хлопки взрывов.

"Пожарные задействовали два реактивных самолета и две бригады с дыхательными аппаратами для тушения пожара", – рассказывают журналисты.

В Гонконге загорелся небоскреб: есть пострадавшие. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине около 20 млн человек остались без электричества в результате аварии на атомной электростанции ​​Atucha I в городе Лима провинции Буэнос-Айрес. Причиной выхода из строя АЭС стали пожары, произошедшие на пастбищах, которые затронули три высоковольтные линии электропередачи.

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