В Гонконге загорелся небоскреб: есть пострадавшие. Фото и видео

В административном центре Китая Гонконг вечером 2 марта загорелся небоскреб. На территории здания продолжается стройка и отделка, очаг возгорания пришелся на бамбуковые доски.

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В результате происшествия два человека серьезно пострадали и были госпитализированы в больницу королевы Елизаветы в Яу Ма Тей. Репортаж на месте пожара вела съемочная группа издания South China Morning News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что здания искрит, создавая угрозу для близлежащих зданий, в том числе и пятизвездочному отелю Sheraton и Hermes House, а также офисному центру. Пожарные, прибывшие на место, пытаются локализовать крупный пожар.

Очевидцы отмечают, что пламя от пожара видно за много километров от самого небоскреба. Поскольку рабочие оставили на территории стройки краску и другие легко воспламеняющиеся вещества, на территории центра слышны громкие хлопки взрывов.

"Пожарные задействовали два реактивных самолета и две бригады с дыхательными аппаратами для тушения пожара", – рассказывают журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине около 20 млн человек остались без электричества в результате аварии на атомной электростанции ​​Atucha I в городе Лима провинции Буэнос-Айрес. Причиной выхода из строя АЭС стали пожары, произошедшие на пастбищах, которые затронули три высоковольтные линии электропередачи.

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