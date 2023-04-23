В Германии журнал напечатал 'интервью' с Шумахером, которое составил искусственный интеллект: редактора уволили

В Германии журнал Die Aktuelle опубликовал псевдоинтервью с известным гонщиком Михаэлем Шумахером. На самом же деле этот материал был создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом пишет Der Spiegel. На обложке журнала была опубликована фотография бывшего чемпиона мира "Формулы-1" под названием "Михаэль Шумахер: первое интервью!". Снизу более мелким шрифтом была добавлена подпись "Это звучит обманчиво реально".

Только в самой статье внутри журнала было указано, что это ненастоящее интервью Шумахера, а цитаты для него создал искусственный интеллект.

Разгорелся скандал, а семья гонщика сообщила, что подаст иск в суд. После этого медиагруппа Funke, издающая журнал Die Aktuelle, попросила прощения у родных Шумахера.

Главного редактора журнала, попавшего в скандал, уволили. Анне Гоффманн работала в издании и отвечала за его наполнение с 2009 года. В Funke отметили, что с ней прощаются немедленно.

"Эта безвкусная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы – и наши читатели – ожидаем от такого издательства, как Funke", – сказала исполнительный директор журнального направления Funke Бьянка Польманн.

Напомним: Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течение двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, где он провел почти полгода.

После этого началась продолжительная реабилитация гонщика дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году жена легендарного автогонщика Михаэля Шумахера Коринна и сын Мик приняли участие в съемках документального фильма "Шумахер" от Netflix. Женщина призналась, что они скучают по тому Михаэлю, которым он был до травмы.

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