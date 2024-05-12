В Германии заявили, что вражеские дроны над Украиной должны сбивать силы НАТО

Страны Североатлантического альянса могли бы помочь Украине защитить от атак российских дронов небо по крайней мере над западными регионами. Например, используя системы противовоздушной обороны, расположенные на восточных границах НАТО (в Польше или Румынии).

Такое мнение высказали представители ряда политических партий Германии, в частности правящей Свободной демократической партии (СДП) и "Союза 90"/Зеленые". Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на статью немецкой газеты FAZ от 11 мая.

Отмечается, что первыми идею сбивать "Шахеды" над западом Украины, используя размещенные в Польше и Румынии натовские системы ПВО под управлением военнослужащих НАТО, высказали эксперт Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге и экс-помощник генсека Альянса генерал-лейтенант Горст-Гайнрих Браус.

По мнению первого, это позволило бы создать на западной границе Украины безопасную зону шириной до 70 км, что со своей стороны разгрузило бы украинскую ПВО в других частях страны и непосредственно возле фронта.

Журналисты FAZ подчеркнули, что такой подход был бы "шагом в том же направлении", о котором рассуждает президент Франции Эммануэль Макрон, который уже не впервые озвучил мнение о возможном отправлении военных в Украину при определенных условиях.

"Западные силы бы напрямую отражали российские атаки, но не с территории Украины", – оценило издание.

Эти аргументы поддержала немецкий политик Агнешка Бруггер из партии "Зеленые", которая считает целесообразным "разместить системы ПВО на границах соседних государств так, чтобы они могли защищать и западные области Украины". Такую позицию разделяет и ее коллега Антон Гофрайтер.

"Воздушную оборону Украины с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе. Пока об этом речь не идет. В настоящее время для Запада главное значительно увеличить поставки вооружений и боеприпасов для самой Украины", – пояснил он.

Со своей стороны депутат СДП Маркус Фабер подчеркнул, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому нужно гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

"В таких условиях я считаю это возможным", – высказался он о привлечении западных систем ПВО для защиты неба над Украиной.

За уничтожение "Шахедов" над западом Украины выступил также депутат оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер. Он также убежден, что такой шаг разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт. Политик аргументировал это и тем, что в апреле 2024 года именно другие силы (США, Франции и Великобритании) помогли Израилю отбить иранскую масштабную воздушную атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин выкупит у США три системы HIMARS, которые передаст Украине. Он подчеркнул, что для НАТО важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех российского диктатора "развяжет руки автократам по всему миру".

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