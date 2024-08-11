Чтобы предотвратить нападение России на территорию НАТО, Германия должна быть готова к войне. У ФРГ есть на это пять лет.

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Соответствующие тезисы в интервью WELT озвучил командующий Гамбургского регионального командования Бундесвера Михаэль Гисс. 60-летний капитан военно-морских сил Германии указал: сейчас жители страны "все еще далеки от восприятия внешней опасности". В странах Балтии или в Польше ситуация уже другая.

"Мои внутренние солдатские часы тикают и говорят мне, что через пять лет нам придется быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", – предупредил Гисс.

После того, как Российская Федерация 24 февраля 2022 года развязала полномасштабное вторжение в Украину, Бундесвер в марте 2023-го приступил к разработке "Германского оперативного плана" (OPLAN DEU).

Гисс объяснил: в случае большой войны из-за своего географического положения ФРГ станет страной марша, – то есть через ее территорию подразделения НАТО будут маршировать к восточному флангу. Важную роль сыграет крупнейший немецкий морской порт в Гамбурге. Но, подчеркнул военный, "вся Германия должна быть готова к войне".

"Это важнейшая общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле", – сказал капитан немецких ВМС.

Сейчас оперативный план на фазе доработки в разных федеральных землях. Всю работу координируют представители минобороны и министерства внутренних дел. План представляет собой так называемый живой документ, который постоянно пересматривается и корректируется.

ВМС ФРГ осознают, что должны быть в состоянии противостоять возможному российскому нападению.

"Это требование, которое дал нам генеральный инспектор Бундесвера. Мы предполагаем, что Россия сможет проверить НАТО конвенциональными средствами примерно через пять лет", – сказал Гисс.

Он добавил, что Москва в течение уже нескольких лет проводит против НАТО гибридную войну кибератаками, дезинформацией и диверсиями.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Комиссия по национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против Российской Федерации. Члены Комиссии уверенны, что выгоду от этого получит и сам Вашингтон – ведь если Москва достигнет успеха в войне, Россия и Китай могут начать синхронное давление на Америку, чего Штаты физически не выдержат.

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