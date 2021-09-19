В Германии выпустили партию похожих на Меркель плюшевых медведей. Фото

Фабрика по производству игрушек Кобурга в центре Германии выпустила серию плюшевых медведиц в честь федерального канцлера Ангелы Меркель. 40-сантиметровая фигурка займет место среди затейливых персонажей, посвященных баварскому королю Людвигу и американскому президенту Бараку Обаме.

Об этом сообщило немецкое издание Stern. Более 100 лет фабрика под управлением династии Херманнов создает плюшевые изделия в честь исторически значимых политиков под конец их правления или каденции.

"Мы пытаемся выразить моменты современной истории с помощью плюшевых мишек как вида искусства. К мишкам Ангелы Меркель мы добавим неизменные атрибуты, через которые госпожа канцлер будет легко узнаваемая: по-особому сложенные ладони, пиджак, прическа, бриллиантовая брошь и цепочка", – рассказал директор фабрики Мартин Херманн.

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Он добавил, что плюшевые изделия не предназначены для детских игр, а станут частью колекций. Самой Меркель в качестве подарка передадут одну из 500 медведиц, под номером 16: столько лет она находится на высшем руководящем посту Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне своего ухода с должности Ангела Меркель выступила перед соратниками в Бундестаге. Она рассказала, как видит будущее Германии после того, как окажется на пенсии и призвала вакцинироваться от коронавируса.