В Германии в результате ДТП погиб украинец: все подробности инцидента
В Германии вблизи города Магдебург произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб гражданин Украины. Мужчине было 38 лет.
Трагическая авария произошла на автомагистрали А2. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По предварительным данным, гражданин Украины работал в службе эвакуации. После наезда на мужчину виновник ДТП скрылся с места преступления.
В полиции сообщили, 38-летний украинец загружал другую машину, попавшую в аварию, когда его перевернуло на обочине. Он лишь некоторое время работал с водительской стороны автомобиля.
Врачи скорой помощи, которые прибыли на место ДТП, констатировали смерть.
Из-за обширных спасательных работ, а также для подробного расследования происшествий, на одном из участков пришлось временно полностью закрыть трассу А2 в направлении Берлина.
Напомним, что в Полтавской области произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Нетрезвый водитель 22 октября сбил четырех подростков на пешеходном переходе в Горишних Плавнях. Двум из пострадавших потребовалась госпитализация.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве произошло страшное ДТП, есть погибшая. В Соломенском районе Киева в понедельник, 21 октября, грузовик с такой силой протаранил маршрутку, что ее кабина почти полностью оказалась в салоне общественного транспорта. Авария произошла на улице Вадима Гетьмана.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!