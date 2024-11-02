В Германии в результате ДТП погиб украинец: все подробности инцидента

В Германии вблизи города Магдебург произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб гражданин Украины. Мужчине было 38 лет.

Видео дня

Трагическая авария произошла на автомагистрали А2. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По предварительным данным, гражданин Украины работал в службе эвакуации. После наезда на мужчину виновник ДТП скрылся с места преступления.

В полиции сообщили, 38-летний украинец загружал другую машину, попавшую в аварию, когда его перевернуло на обочине. Он лишь некоторое время работал с водительской стороны автомобиля.

Врачи скорой помощи, которые прибыли на место ДТП, констатировали смерть.

Из-за обширных спасательных работ, а также для подробного расследования происшествий, на одном из участков пришлось временно полностью закрыть трассу А2 в направлении Берлина.

Напомним, что в Полтавской области произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Нетрезвый водитель 22 октября сбил четырех подростков на пешеходном переходе в Горишних Плавнях. Двум из пострадавших потребовалась госпитализация.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве произошло страшное ДТП, есть погибшая. В Соломенском районе Киева в понедельник, 21 октября, грузовик с такой силой протаранил маршрутку, что ее кабина почти полностью оказалась в салоне общественного транспорта. Авария произошла на улице Вадима Гетьмана.