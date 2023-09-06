В Германии судят экс-сотрудника разведки, который передавал россиянам данные о HIMARS и IRIS-T в Украине

В Германии судят бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Карстена Линке, который работал на страну-агрессора Россию. Вместе с ним к ответственности хотят привлечь и его предполагаемого сообщника Артура Эллера.

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Федеральный прокурор выдвинул против арестованных Линке и Эллера обвинения в государственной измене. Если их признают виновными, им грозит пожизненное заключение. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ Карстен Линке передал россиянам информацию, которую он получил, работая в BND. В частности, это были GPS-данные, которые могли бы указать оккупантам на места сосредоточения в Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS и немецких систем ПВО IRIS-T.

Эта информация является государственной тайной, подчеркнул прокурор.

Известно также, что незадолго до разоблачения оперативника BND повысили до начальника службы безопасности персонала. Это дало ему возможность передавать россиянам также информацию об агентах службы, что делало их уязвимыми для шантажа или подкупа.

За свою деятельность в пользу Москвы Линке получил от РФ 400 тысяч евро.

Эллер, говорят следователи, получил секретную информацию от сотрудника BND Линке и передал ее одной из спецслужб России, а затем привез Линке из РФ конверт с денежным вознаграждением. Его задержали через месяц после ареста Линке в аэропорту Мюнхена, когда он прилетел из США.

Судебный процесс над обоими фигурантами проходит в закрытом режиме из-за того, что некоторые материалы дела являются государственной тайной. Засекречены и детали обвинения подозреваемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии немецко-российский гражданин Вальдемар В. незаконно поставлял электронные детали одной из российских компаний, которая занимается производством военных материалов и комплектующих. Федеральный суд в ФРГ уже выдал ордер на его арест и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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