В Германии столкнулись несколько бронеавтомобилей армии США: минимум семь пострадавших. Фото

В немецкой Баварии в понедельник произошла авария с участием нескольких бронированных автомобилей американской армии. В результате инцидента зафиксировано 7 пострадавших.

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Об этом пишет издание Spiegel. Причина аварии на данный момент неизвестна.

Инцидент произошел возле города Амберг в округе Верхний Пфальц, в нем пострадали четыре бронеавтомобиля.

Согласно первоначальной информации, сообщенной полицией, на автобане произошло ДТП, в результате которого пострадали семь военнослужащих. Один из них получил травмы высокой степени тяжести.

Согласно данным издания Spiegel, авария произошла из-за столкновения бронетранспортеров армии США.

В связи с ДТП автобан, ведущий в направлении Чехии, был временно закрыт.

Полиция пока не смогла выяснить, что стало причиной аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие железнодорожной аварии в Германии погибли две беженки из Украины. Всего сообщалось о пяти жертвах трагедии. Женщины жили в немецких семьях, приютивших их после бегства от войны.

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