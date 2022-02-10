В Германии пьяный водитель грузовика устроил "огненное" ДТП, протаранив более 30 авто. Фото и видео

Марина Погорилко
Мир
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В Германии произошло масштабное ДТП

В центре города Фюрт в Германии грузовик протаранил более 30 автомобилей, толкая их перед собой и раздавливая. В результате ДТП произошел масштабный пожар – загорелось несколько легковушек и соседний дом.

Как сообщает Welt, шокирующий инцидент произошел 8 февраля. 50-летний водитель, турок без регистрации в Германии, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственный судья окружного суда Фюрта уже выдал ордер на его арест (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Масштабное ДТП шокировало весь город
Видео дня
Авария нанесла огромный ущерб

Отмечается, что в результате пьяной езды водителя грузовика пострадали три человека, включая водителя, были повреждены 34 автомобиля и загорелся дом, который теперь непригоден для проживания. Жители были эвакуированы, эксперты исследуют здание.

ДТП произошло в центре Фюрта
Грузовик протаранил более 30 авто
В результате ДТП случился масштабный пожар

В полиции назвали "чудом" отсутствие жертв в этой ситуации, оценив материальный ущерб примерно в 400 – 500 тыс. евро.

Как установило следствие, мужчина, проигнорировав красный сигнал светофора, задел автомобиль, водитель которого в результате столкновения получил незначительные травмы. Грузовик просто поехал дальше, протаранив несколько припаркованных автомобилей и вытолкнув их перед собой.

Огонь охватил ближайший дом
Последствия ДТП ликвидировали более суток
За рулем грузовика был 50-летний турок
Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения

Его действия привели к ужасной картине. Стекло, пластиковые и металлические детали, выхлопные трубы – вся дорога была усеяна осколками и обломками. Полиция более суток расчищала этот участок.

Водитель грузовика находится под следствием по обвинению в оставлении места ДТП без разрешения, нанесении телесных повреждений по неосторожности, создании опасности для дорожного движения по неосторожности и поджоге по неосторожности. Сам он пока никак не прокомментировал происшествие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажирский автобус сообщением Ивано-Франковск – Варшава перевернулся в 26 км от польского Люблина. В салоне находились 27 пассажиров.

57-летний водитель, гражданин Украины, в какой-то момент не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок.

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