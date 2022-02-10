В Германии пьяный водитель грузовика устроил "огненное" ДТП, протаранив более 30 авто. Фото и видео

В центре города Фюрт в Германии грузовик протаранил более 30 автомобилей, толкая их перед собой и раздавливая. В результате ДТП произошел масштабный пожар – загорелось несколько легковушек и соседний дом.

Как сообщает Welt, шокирующий инцидент произошел 8 февраля. 50-летний водитель, турок без регистрации в Германии, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственный судья окружного суда Фюрта уже выдал ордер на его арест (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Отмечается, что в результате пьяной езды водителя грузовика пострадали три человека, включая водителя, были повреждены 34 автомобиля и загорелся дом, который теперь непригоден для проживания. Жители были эвакуированы, эксперты исследуют здание.

В полиции назвали "чудом" отсутствие жертв в этой ситуации, оценив материальный ущерб примерно в 400 – 500 тыс. евро.

Как установило следствие, мужчина, проигнорировав красный сигнал светофора, задел автомобиль, водитель которого в результате столкновения получил незначительные травмы. Грузовик просто поехал дальше, протаранив несколько припаркованных автомобилей и вытолкнув их перед собой.

Его действия привели к ужасной картине. Стекло, пластиковые и металлические детали, выхлопные трубы – вся дорога была усеяна осколками и обломками. Полиция более суток расчищала этот участок.

Водитель грузовика находится под следствием по обвинению в оставлении места ДТП без разрешения, нанесении телесных повреждений по неосторожности, создании опасности для дорожного движения по неосторожности и поджоге по неосторожности. Сам он пока никак не прокомментировал происшествие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажирский автобус сообщением Ивано-Франковск – Варшава перевернулся в 26 км от польского Люблина. В салоне находились 27 пассажиров.

57-летний водитель, гражданин Украины, в какой-то момент не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок.